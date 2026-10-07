Como a escola trabalha o emocional das crianças?
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Consultório do Rádio livre: O futuro talvez seja um dos maiores medos da humanidade. Numa sociedade imediatista, a incerteza é um desafio constante e com a ascensão de novas tecnologias, nasce o questionamento: as escolas estão preparando os jovens para esse novo mundo?
De acordo com a fonoaudióloga institucional e pedagoga, dra. Malu Mesquita, as escolas estão preparando as crianças para o futuro. Para Malu Mesquita, o futuro projetado é repleto de desafios, por isso exige preparar cidadãos, não apenas profissionais.
A psicóloga, especialista em psicopedagogia, com formação em disciplina positiva e primeira infância, dra. Taciana Aguiar, destaca que é preciso fortalecer o emocional da nova geração. Com a finalidade de que no futuro, caso encontre uma dificuldade, saiba lidar com maturidade.