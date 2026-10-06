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Apoios, articulações e o pós-eleição

Por Rádio Jornal Publicado em 06/10/2026 às 10:24
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta terça-feira (06), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com a Senadora eleita por Pernambuco, Marília Arraes (PDT).

 

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