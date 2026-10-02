Tira-dúvidas das eleições
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A menos de 48 horas do primeiro turno das eleições, ainda são muitas as dúvidas dos eleitores sobre as regras e os procedimentos para o dia da votação. Mais do que conhecer os candidatos, entender as regras do processo eleitoral é fundamental para que o eleitor vote de forma consciente, segura e informada.
No debate desta sexta-feira (2), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre a documentação necessária para votar e o funcionamento da urna eletrônica, o que pode e o que não pode ser feito no dia da votação, além dos impactos das Fake News, da Inteligência Artificial (IA) e da desinformação no processo eleitoral.
Participam a coordenadora da Comissão de Propaganda do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), Luciana Machado, o assessor de Acompanhamento das Eleições do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), Marivaldo Mendes, e o advogado, mestre em Direito e especialista em Direito Eleitoral, Antônio Ribeiro.