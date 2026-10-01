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Afta: causas, tratamentos e prevenção

Por Rádio Jornal Publicado em 01/10/2026 às 7:12
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Consultório do Rádio Livre: Quem nunca teve afta e passou o dia com um incômodo na boca? Nesta edição do programa, a apresentadora Anne Barretto conversa com especialista sobre as causas, tratamentos e formas de prevenir esse problema.

Segundo o clínico geral, dr. Pedro Alves, a afta é um pequeno ferimento (normalmente na região da boca) e por isso causa dor, atrapalhando até mesmo a alimentação. Ela pode durar de cinco a sete dias e se cura espontaneamente. Uma das causas são traumas na boca, como a mordida, escovação de dente etc.

Já o médico gastroenterologista e especialista em clínica médica, dr. Sérgio Holanda, detalha que outra forma de aparecimento está ligada ao refluxo gastroesofágico. Pode estar relacionada também à ansiedade.

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