Golpes financeiros e digitais
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Os golpes financeiros e digitais ganharam novas formas e passaram a fazer parte da rotina de milhares de pessoas. Falsas mensagens de bancos, links fraudulentos, perfis clonados, golpes via Pix e ofertas que prometem dinheiro fácil estão entre as estratégias usadas por criminosos para obter dados e dinheiro das vítimas.
No debate desta quarta-feira (30), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre os crimes mais comuns no ambiente digital, como identificar tentativas de golpes, as responsabilidades das instituições financeiras e a segurança necessária contra crimes virtuais.
Participam o advogado especialista em direito digital e presidente da Comissão de Inteligência Artificial da Ordem dos Advogados do Brasil na Paraíba (OAB-PB), Cláudio Lucena, o especialista em gestão e segurança de tecnologia da informação e professor do curso de Ciências da Computação da Uninassau Graças, Humberto Caetano, e o especialista em educação financeira da Serasa, Rodrigo Costa.