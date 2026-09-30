Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Os golpes financeiros e digitais ganharam novas formas e passaram a fazer parte da rotina de milhares de pessoas. Falsas mensagens de bancos, links fraudulentos, perfis clonados, golpes via Pix e ofertas que prometem dinheiro fácil estão entre as estratégias usadas por criminosos para obter dados e dinheiro das vítimas.



No debate desta quarta-feira (30), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre os crimes mais comuns no ambiente digital, como identificar tentativas de golpes, as responsabilidades das instituições financeiras e a segurança necessária contra crimes virtuais.



Participam o advogado especialista em direito digital e presidente da Comissão de Inteligência Artificial da Ordem dos Advogados do Brasil na Paraíba (OAB-PB), Cláudio Lucena, o especialista em gestão e segurança de tecnologia da informação e professor do curso de Ciências da Computação da Uninassau Graças, Humberto Caetano, e o especialista em educação financeira da Serasa, Rodrigo Costa.

