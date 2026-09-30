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Empate, incerteza e a campanha política

Por Rádio Jornal Publicado em 30/09/2026 às 10:05
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quarta-feira (30), Igor Maciel e a bancada do programa conversam sobre a mais recente rodada da pesquisa Quaest para o governo de Pernambuco com o cientista político e diretor de Inteligência da Quaest, Guilherme Russo. O programa também conta com o correspondente em Portugal, Antonio Martins.

 

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