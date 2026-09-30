É possível retardar o envelhecimento?
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Consultório do Rádio Livre: O Brasil é um país que tem mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, segundo o IBGE. Com avanços na área da saúde, a expectativa de vida cresce. Ainda assim, muitos acreditam que envelhecer está ligado ao adoecimento. Nesse sentido, será que é possível retardar o envelhecimento?
Segundo o professor de gerontologia (ciência do envelhecimento), com doutorado em antropologia bio-cultural, dr. Philipe De Souto Barreto, é possível sim atuar na forma como se envelhece. Uma das maneiras seria por meio da prática de exercícios físicos e atividades de estímulo mental.
Para o médico geriatra e clínico, dr. Rafael Alex Sobrinho, o processo de envelhecimento não é uma coisa negativa. De acordo com ele, é necessário buscar expectativa de vida saudável e funcional. Um envelhecimento mal sucedido pode trazer variadas doenças.