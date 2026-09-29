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Planos de saúde e os direitos da população

Por Rádio Jornal Publicado em 29/09/2026 às 12:13
Debate da Super Manhã
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O acesso à saúde envolve diferentes caminhos: o Sistema Único de Saúde (SUS), que garante atendimento público e universal, e a rede privada, por meio dos planos de saúde e do atendimento particular. Em ambos os casos, conhecer os direitos da população é fundamental.

No debate desta terça-feira (29), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre a oferta de serviços pelo SUS e a cobertura dos planos de saúde, as negativas para consultas e exames nas redes pública e privada, o reajuste das mensalidades e a coparticipação, além de tudo o que a população precisa saber sobre como e quando reclamar dos serviços de saúde.

Participam o advogado especializado em Direito da Saúde, Fábio Gonçalves; o advogado, pesquisador na área, especialista em Direito da Saúde, mestrando em Direito e membro da Subcomissão de Defesa dos Direitos dos Autistas da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Pernambuco (OAB/PE), Leonardo Carvalho; e a médica, advogada e coordenadora executiva da Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde (Aduseps), Renê Patriota.

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