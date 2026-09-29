Planos de saúde e os direitos da população

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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O acesso à saúde envolve diferentes caminhos: o Sistema Único de Saúde (SUS), que garante atendimento público e universal, e a rede privada, por meio dos planos de saúde e do atendimento particular. Em ambos os casos, conhecer os direitos da população é fundamental.

No debate desta terça-feira (29), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre a oferta de serviços pelo SUS e a cobertura dos planos de saúde, as negativas para consultas e exames nas redes pública e privada, o reajuste das mensalidades e a coparticipação, além de tudo o que a população precisa saber sobre como e quando reclamar dos serviços de saúde.

Participam o advogado especializado em Direito da Saúde, Fábio Gonçalves; o advogado, pesquisador na área, especialista em Direito da Saúde, mestrando em Direito e membro da Subcomissão de Defesa dos Direitos dos Autistas da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Pernambuco (OAB/PE), Leonardo Carvalho; e a médica, advogada e coordenadora executiva da Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde (Aduseps), Renê Patriota.