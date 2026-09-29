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A bagunça do judiciário

Por Rádio Jornal Publicado em 29/09/2026 às 9:44
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta terça-feira (29), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com a cientista política, Priscila Lapa, sobre a nova rodada da pesquisa Quaest. O Coordenador do Comitê de Acompanhamento das Eleições 2026 da OAB-PE, Luiz Henrique Diniz Araújo, conversa sobre o impacto das decisões do STF no TSE.

 


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