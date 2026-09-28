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Podcast | Notícia

Religião e polarização política

Por Rádio Jornal Publicado em 28/09/2026 às 10:10
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta segunda-feira (28), Igor Maciel e a bancada do programa repercutem as notícias da política nacional com Eliane Cantanhêde. O programa também conta com o professor de Direito da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Católica de Pernambuco, João Paulo Allain, sobre o fim das Bets.

 

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