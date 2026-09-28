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Investimentos financeiros: existem opções para todos os tipos de renda?

Por JC Publicado em 28/09/2026 às 12:05
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Debate da Super Manhã: Investir dinheiro ainda parece, para muitas pessoas, uma realidade distante, reservada a quem consegue manter uma quantia sobrando todos os meses. Em meio ao custo de vida, às despesas essenciais e ao orçamento cada vez mais apertado, encontrar espaço para guardar recursos e construir uma reserva financeira se tornou um desafio para trabalhadores de diferentes faixas de renda.

No debate desta segunda-feira (28), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o valor mínimo para começar a investir, os tipos de aplicações financeiras oferecidas pelas instituições e as opções de investimentos disponíveis para todos os bolsos.

Participam a economista e presidente da Associação de Projetos de Extensão e Cursos (APEC), Antônia Lessa, o economista Sandro Prado, e o consultor financeiro Tiago Monteiro.

 

 

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