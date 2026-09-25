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Preparação para o Enem 2026

Por JC Publicado em 25/09/2026 às 12:06
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Debate da Super Manhã: O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 se aproxima e, junto com o exame, aumentam a expectativa e a pressão sobre milhões de estudantes que buscam uma vaga no ensino superior. Mais do que acumular conhecimentos, a preparação exige planejamento, gestão do tempo e estratégia para lidar com a rotina de estudos, a resolução de questões e a redação.

No debate desta sexta-feira (25), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre a organização dos estudos, os principais conteúdos cobrados dos participantes, os erros que podem prejudicar o desempenho dos candidatos e dicas de como chegar preparado ao Enem deste ano.

Participam o geógrafo e professor de Geografia, Moysés Barreto; o biólogo e professor de Biologia, Leandro Alberto; e a professora de Redação, Márcia Lira.

 

 

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