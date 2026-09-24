O peso da rejeição nas eleições
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Debate da Super Manhã: A rejeição é um dos indicadores que ajudam a compreender o comportamento do eleitor e os desafios de uma candidatura. Mais do que medir quem tem a preferência do eleitorado, as pesquisas também mostram quantos eleitores afirmam que não votariam em determinado candidato, seja pelo histórico político, pela campanha ou pela polarização.
No debate desta quinta-feira (24), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre a importância da imagem do candidato, a força do eleitorado fiel, o comportamento dos indecisos e dos eleitores independentes diante da escolha entre o voto e a rejeição a determinado candidato.
Participam o cientista político e doutor em História Política, Alex Ribeiro; o mestre em Ciência Política, Antônio Fernandes; e o professor universitário e cientista político, Hely Ferreira.