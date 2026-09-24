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No rito das pesquisas eleitorais

Por Rádio Jornal Publicado em 24/09/2026 às 9:51
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quinta-feira (24), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o cientista político e diretor de Inteligência da Quaest, Guilherme Russo, sobre a nova rodada da pesquisa Quaest. O sociólogo, Maurício Garcia, conversa sobre as possibilidades de mudanças em registro de pesquisas dos institutos.

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