O petróleo e a preocupação do mundo
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Debate da Super Manhã: O petróleo voltou a ser uma preocupação global. A escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã coloca em risco o fluxo de uma das principais rotas de transporte de petróleo do planeta e aumenta a pressão sobre os preços. As guerras, a geopolítica e o mercado internacional parecem assuntos distantes apenas até o momento em que chegam ao posto de combustível.
No debate desta quarta-feira (23), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre a alta no preço do petróleo e o que isso significa para o consumidor; os reflexos no preço dos alimentos e do transporte; e os impactos no abastecimento global do chamado ouro negro.
Participam o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Pernambuco (Sindicombustíveis-PE), Alfredo Pinheiro; o internacionalista e professor de Relações Internacionais, Bianor Teodósio; e o economista e especialista em Gestão Pública, Werson Kaval.