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Eleições, bets e Rússia

Por Rádio Jornal Publicado em 23/09/2026 às 10:13
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quarta-feira (23), Igor Maciel e a bancada do programa conversam sobre os bastidores da política nacional. O programa também conta com o correspondente em Portugal, Antonio Martins.

 

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