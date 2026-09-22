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Podcast | Notícia

Avanços no tratamento da Alzheimer

Por Rádio Jornal Publicado em 22/09/2026 às 9:27
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Consultório do Rádio Livre: Mais de um milhão de pessoas no Brasil sofrem com a doença de Alzheimer ou algum tipo de demência, segundo a Associação Brasileira de Alzheimer. A apresentadora Anne Barretto conversa com especialistas sobre os avanços do tratamento da doença.

Segundo o médico neurologista e neurocirurgião, dr. João Gabriel Ribeiro Gomes, a Anvisa aprovou dois medicamentos que conseguem retardar o avanço da doença. No entanto, ainda não se fala em cura.

Já o médico clínico e geriatra, com especialização em oncogeriatria, dr. Lukas Lucena, explica que nem todo esquecimento é sinônimo para pânico ou perigo de Alzheimer. No entanto, é importante atentar ao esquecimento que atrapalha a rotina.

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