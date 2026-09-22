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A preocupação do eleitorado com a corrupção

Por Rádio Jornal Publicado em 22/09/2026 às 10:38
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta terça-feira (22), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o cientista político, Isaac Luna, sobre a preocupação do eleitorado com a corrupção.

 

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