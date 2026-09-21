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Quando hábitos saudáveis deixam de fazer bem?

Por Rádio Jornal Publicado em 21/09/2026 às 7:57
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Consultório do Rádio Livre: Cuidar do corpo é um dos hábitos mais importantes que um ser humano pode ter. No entanto, é fato que nos últimos anos alguns hábitos saudáveis passaram do limite e podem mais prejudicar do que ajudar.

Segundo a psicóloga clínica, terapeuta analítico-comportamental e mestranda em psicologia da saúde , dra. Luísa Cabral, um dos sinais de distorção de imagem está ligada à insatisfação, causada por padrões de beleza artificiais. Isso pode fazer com que as pessoas deixem até de comer.

O fisiologista clínico, profissional de educação física e mestre em hebiatria, Cláudio Barnabé, explica sobre a dismorfia corporal por conta de exercícios físicos. De acordo com ele, a dismorfia afeta uma pequena porcentagem da população.

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