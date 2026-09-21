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Podcast | Notícia

Planos políticos dos candidatos

Por Rádio Jornal Publicado em 21/09/2026 às 10:05
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta segunda-feira (21), Igor Maciel e a bancada do programa repercutem as notícias da política nacional com Eliane Cantanhêde. O programa também conta com o pesquisador, consultor e especialista em Governança, Estratégias e Sistemas de Segurança Pública, Armando Nascimento. Ele conversa sobre a preocupação do eleitorado com a segurança pública.

 

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