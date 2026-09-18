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O corpo dá sinais antes do infarto?

Por Rádio Jornal Publicado em 18/09/2026 às 8:21
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Consultório do Rádio Livre: O infarto é um dos principais problemas cardiovasculares. Segundo o Ministério da Saúde, a estimativa é que ocorram por ano no Brasil, pelo menos 300 mil casos novos. No entanto, fica a dúvida: será que o corpo dá sinais de que vai ter um infarto?

O cirurgião cardiovascular, dr. João Paulo Segundo, explica que o coração avisa sim que está com problemas, mas na maioria das vezes o corpo não entende. De acordo com o doutor, um dos principais sintomas é a dor e aperto no peito que irradia para outros lugares.

Já o médico cardiologista e arritmologista, dr. Vítor Pedro, explica que mulheres, diabéticos e idosos podem apresentar sintomas atípicos, como: suor excessivo, mal estar e surgimento de cansaço específico.

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