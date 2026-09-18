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Aumento do Bolsa Família

Por Rádio Jornal Publicado em 18/09/2026 às 9:52
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta sexta-feira (18), Igor Maciel e a bancada do programa repercutem as notícias da política nacional com Eliane Cantanhêde. O programa também repercute o aumento do Bolsa Família com o economista Edgard Leonardo.

 

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