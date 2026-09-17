fechar
Podcast | Notícia

Trombose em pauta

Por Rádio Jornal Publicado em 17/09/2026 às 7:55
Consult&oacute;rio do R&aacute;dio Livre
Consultório do Rádio Livre - Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Consultório do Rádio Livre: Em alusão ao Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose, esta edição do programa fala sobre a temática. A doença, que pode provocar AVC, infarto ou até a morte, é o assunto da conversa da apresentadora Anne Barretto com especialistas no assunto.

O chefe do serviço de cirurgia vascular do Hospital das Clínicas UFPE e professor de cirurgia vascular da universidade, dr. Esdras Marques, explica que a trombose ocorre quando o sangue (que deveria circular dentro do vaso sanguíneo) coagula,. Isso causa um trombo não permitindo a circulação do sangue.

Já o médico cirurgião vascular, dr. Bruno Canto, detalha de que forma a trombose pode ocasionar um AVC. Segundo o doutor, as principais causa do trombo cardíaco são doenças cardíacas, como: coração crescido, insuficiência cardíaca e arritmia.

Leia também

Herpes nervosa: causas e tratamentos
CONSULTÓRIO

Herpes nervosa: causas e tratamentos
Pós-operatório e a autonomia dos idosos
CONSULTÓRIO

Pós-operatório e a autonomia dos idosos

Compartilhe

Tags

Imagem de Rádio Jornal

Rádio Jornal

redacao@radiojornal.com.br