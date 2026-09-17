Trombose em pauta
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Consultório do Rádio Livre: Em alusão ao Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose, esta edição do programa fala sobre a temática. A doença, que pode provocar AVC, infarto ou até a morte, é o assunto da conversa da apresentadora Anne Barretto com especialistas no assunto.
O chefe do serviço de cirurgia vascular do Hospital das Clínicas UFPE e professor de cirurgia vascular da universidade, dr. Esdras Marques, explica que a trombose ocorre quando o sangue (que deveria circular dentro do vaso sanguíneo) coagula,. Isso causa um trombo não permitindo a circulação do sangue.
Já o médico cirurgião vascular, dr. Bruno Canto, detalha de que forma a trombose pode ocasionar um AVC. Segundo o doutor, as principais causa do trombo cardíaco são doenças cardíacas, como: coração crescido, insuficiência cardíaca e arritmia.