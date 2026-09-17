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Campanha, STF e polarização

Por Rádio Jornal Publicado em 17/09/2026 às 10:01
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quinta-feira (17), Igor Maciel e a bancada do programa conversam sobre os temas mais recentes da política nacional.

 

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