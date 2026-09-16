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Herpes nervosa: causas e tratamentos

Por Rádio Jornal Publicado em 16/09/2026 às 8:49
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Consultório do Rádio Livre: A herpes nervosa é uma condição que afeta milhares de brasileiros todos os anos. Nesta edição do programa, a doença é abordada pelo apresentador Tony Araújo, que conversa com especialistas sobre o assunto.

Segundo a médica dermatologista, cirurgiã dermatológica e oncologista cutânea, Dra. Thamires Alcântara, a herpes nervosa pode ser confundida com a zóster, visto que a nervosa se adquire por meio do contato boca e área genital, enquanto a zóster dá origem a catapora.

O médico infectologista, Dr. Tiago Ferraz, aponta que apesar de difícil de controlar, é possível evitar a propagação da doença. Seja evitando beijos ou relações sexuais, visto que a herpes nervosa é transmitida por meio do contato.

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