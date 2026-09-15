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Rito, análise e processo legal

Por Rádio Jornal Publicado em 15/09/2026 às 10:02
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta terça-feira (15), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o cientista político e diretor de Inteligência da Quaest, Guilherme Russo, sobre a mais recente pesquisa Quaest.

 

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