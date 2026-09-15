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Pós-operatório e a autonomia dos idosos

Por Rádio Jornal Publicado em 15/09/2026 às 7:30
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Consultório do Rádio Livre: Nesta edição do programa, o assunto abordado é a recuperação de idosos depois da internação. Como ajudá-los a recuperar a autonomia? Hospitais de transição podem ajudar? Leonardo Boris conversa com especialistas sobre o tema.

A médica fisiatra, especialista em medicina física e reabilitação/fisiatria, pós-graduada em acupuntura médica e medicina da dor, dra. Letícia Gomes De Barros, explica sobre o hospital de transição e detalha que esses locais ajudam na readequação dos pacientes.

O médico geriatra, com especialização em oncogeriatria, dr. Lukas Lucena, ressalta que os hospitais de transição são uma ponte segura, que faz a intermediação entre o hospital e a casa dos pacientes. Segundo ele, esses locais podem trazer mais segurança.

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