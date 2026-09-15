As motivações do voto brasileiro
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Debate da Super Manhã: Segurança, saúde, economia, endividamento e corrupção. Antes de decidir em quem votar, o brasileiro também leva para as urnas as preocupações que fazem parte do seu cotidiano. Pesquisas recentes mostram que esses e outros problemas afetam a população e ajudam a formar a percepção do eleitor sobre governos e candidatos.
No debate desta terça-feira (15), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre as preocupações e os problemas apontados nas pesquisas realizadas pelos institutos Quaest e Datafolha, as influências que podem determinar a decisão de quem vota e o que pesa para o eleitor na hora do voto.
Participam o doutor em Ciência Política, professor da UFPE e fundador da empresa de pesquisa, estratégia e marketing político - Cenário Inteligência - Adriano Oliveira; o advogado, cientista político e professor de Direito Constitucional e Eleitoral, Felipe Ferreira Lima; e a cientista política e professora universitária, Priscila Lapa.