Embutimento de fios
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Debate da Super Manhã:Fios emaranhados, cabos abandonados e postes sobrecarregados fazem parte da paisagem de muitas cidades, inclusive do Recife. Além da poluição visual, a fiação aérea também levanta debates sobre segurança e manutenção. Mas, diante dos altos custos e dos desafios das obras de embutimento dos fios, fica a discussão: até que ponto é possível tirar os fios de vista?
No debate desta segunda-feira (14), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre as vantagens e os desafios do soterramento da fiação, a modernização da infraestrutura urbana e os impactos da instalação de redes elétricas subterrâneas no urbanismo, no turismo e na economia da região.
Participam a chefe do gabinete do centro do Recife, Ana Paula Vilaça, o secretário executivo de Energia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Sá; o superintendente comercial da Neoenergia Pernambuco, Leonardo Moura; e o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco (CAU/PE), Roberto Salomão.