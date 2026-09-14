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A importância do dormir bem para pessoas idosas

Por Rádio Jornal Publicado em 14/09/2026 às 7:44
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Consultório do Rádio Livre: Dormir bem significa ter mais saúde e disposição para enfrentar os desafios do dia. Essa prática é importante para todas as pessoas, principalmente os mais velhos. Nesta edição do programa, a apresentadora Anne Barretto investiga o ato de dormir bem na terceira idade.

A fisioterapeuta, com especialidade em sono e em fisioterapia em UTI, dra. Priscila Almeida, explica que o sono de má qualidade pode piorar a atenção e equilíbrio das pessoas. Segundo ela, é uma constância que causa esses problemas.

A médica especialista em clínica médica e geriatria, com mestrado em educação, dra. Andréa Figuerêdo, aponta que o envelhecimento traz mudanças no corpo: como é o caso de dormir mais cedo e acordar, às vezes, no meio da noite.

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