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Setembro Amarelo e a valorização da vida

Por Rádio Jornal Publicado em 11/09/2026 às 8:11
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Consultório do Livre: O mês de setembro é marcado no calendário pela campanha nacional de prevenção ao suicídio e da valorização da vida. Ao lado de especialistas, Anne Barretto avalia como sair de uma fase difícil.

A psicóloga clínica, especialista em neuropsicologia cognitiva e habilidades sociais e pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, dra. Adriana Moraes, destaca como as pessoas podem encontrar sinais de que uma pessoa não está bem emocionalmente.

Segundo o médico psiquiatra, dr. Paulo Brito, o setembro amarelo deve ser conhecido também como o mês da “escuta”, pois pessoas que passam por um período difícil na vida podem melhorar ao falar sobre os problemas.

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