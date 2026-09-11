fechar
Podcast | Notícia

No clima do forró Pé-de-Serra

Por JC Publicado em 11/09/2026 às 12:09
DEBATE
DEBATE - DEBATE

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Debate da Super Manhã: Conhecido pelo som marcante da sanfona, zabumba e triângulo, o forró pé-de-serra é uma das manifestações mais tradicionais da cultura nordestina e reúne música, dança, identidade e memória. As canções costumam retratar o cotidiano do sertanejo, o amor, a saudade, a seca, as festas e os costumes do Nordeste.

No debate desta sexta-feira (11), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre as origens do forró raiz, o interesse das novas gerações pelo forró tradicional e a importância de Luiz Gonzaga para o gênero musical. O programa também celebra o Dia Estadual do Forró Pé-de-Serra, comemorado sempre na segunda sexta-feira do mês de setembro. Participam os cantores e compositores, Cristina Amaral, Petrúcio Amorim, e Santanna, o Cantador.

 

Leia também

Os ciclistas e os desafios da mobilidade
DEBATE

Os ciclistas e os desafios da mobilidade
Casa própria: o sonho ainda cabe no bolso?
DEBATE

Casa própria: o sonho ainda cabe no bolso?

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.