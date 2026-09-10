Os ciclistas e os desafios da mobilidade
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Debate da Super Manhã: A bicicleta avança pelas ruas como uma alternativa econômica, sustentável e cada vez mais presente na mobilidade urbana. Mas, para quem pedala todos os dias, o caminho nem sempre é seguro. A disputa por espaço nas vias, a falta de infraestrutura e o desrespeito às regras de trânsito são alguns dos problemas que impactam diretamente o ato de pedalar.
No debate desta quinta-feira (10), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o uso diário da bicicleta nas vias, os perigos enfrentados pelos ciclistas no trânsito, os riscos e sinistros envolvendo quem pedala e os desafios da mobilidade sobre duas rodas.
Participam o consultor em Mobilidade Urbana, presidente do Instituto de Trânsito e Mobilidade Sustentável (ITMS), e observador do Observatório Nacional de Segurança Viária, Ivan Cunha; a coordenadora da Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo), Anne Paes Leme; e o ciclista e diretor do evento 2° Bike Fest Recife, Gilberto Lopes.