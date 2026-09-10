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Mioma uterino: causas e tratamento

Por Rádio Jornal Publicado em 10/09/2026 às 8:19
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Consultório do Rádio Livre: De acordo com o Ministério da Saúde até 80% das mulheres em idade reprodutiva podem ter um mioma uterino. Esse problema afeta aproximadamente dois milhões de brasileiras no ano e vira pauta nesta edição do Consultório.

A médica ginecologista e obstetra tem capacitação de ginecologia endócrina, dra. Maria Luiza Câmara, explica que o surgimento do mioma está ligado à falha da replicação celular sem o controle para parar.

Segundo a também médica ginecologista e obstetra, dra. Larissa Vidal, os miomas podem aparecer de várias formas no corpo de uma mulheres. O que difere são os sintomas e formas de tratar.

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