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Gasolina nas labaredas judiciais

Por Rádio Jornal Publicado em 10/09/2026 às 9:44
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quinta-feira (10), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o cientista político e professor da UFPE, André Regis, sobre a crise no STF. O diretor executivo da empresa de análise de dados, Bites, Manoel Fernandes, conversa sobre a opinião pública digital em relação à política.

 

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