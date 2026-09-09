fechar
Podcast | Notícia

O que é a Esclerose Lateral Amiotrófica?

Por Rádio Jornal Publicado em 09/09/2026 às 8:08
Consult&oacute;rio do R&aacute;dio Livre
Consultório do Rádio Livre - Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Consultório do Rádio Livre: A apresentadora Anne Barretto chama a atenção dos ouvintes da Rádio Jornal para a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Essa doença degenerativa rara do sistema nervoso causa a perda dos movimentos voluntários e afeta milhares de pessoas todos os anos.

O médico neurologista, neurocirurgião, com especialidade em medicina da dor, dr. Jefferson Sousa, explica que apesar da semelhança da nomenclatura com a esclerose múltipla, a ELA está mais próxima do parkinson e alzheimer. Ele detalha que não se sabe, no entanto, as causas do aparecimento da doença.

Já a médica também neurologista e especialista em doenças neuromusculares, dra. Renata Andrade, explica que Esclerose Lateral Amiotrófica é uma doença mais comum em pessoas na faixa dos 50 anos. Além disso estudos apontam que há uma incidência um pouco maior em homens.

Leia também

Saúde sexual em pauta
CONSULTÓRIO

Saúde sexual em pauta
Retomada das atividades físicas após problema de saúde
CONSULTÓRIO

Retomada das atividades físicas após problema de saúde

Compartilhe

Tags

Imagem de Rádio Jornal

Rádio Jornal

redacao@radiojornal.com.br