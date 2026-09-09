O que é a Esclerose Lateral Amiotrófica?
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Consultório do Rádio Livre: A apresentadora Anne Barretto chama a atenção dos ouvintes da Rádio Jornal para a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Essa doença degenerativa rara do sistema nervoso causa a perda dos movimentos voluntários e afeta milhares de pessoas todos os anos.
O médico neurologista, neurocirurgião, com especialidade em medicina da dor, dr. Jefferson Sousa, explica que apesar da semelhança da nomenclatura com a esclerose múltipla, a ELA está mais próxima do parkinson e alzheimer. Ele detalha que não se sabe, no entanto, as causas do aparecimento da doença.
Já a médica também neurologista e especialista em doenças neuromusculares, dra. Renata Andrade, explica que Esclerose Lateral Amiotrófica é uma doença mais comum em pessoas na faixa dos 50 anos. Além disso estudos apontam que há uma incidência um pouco maior em homens.