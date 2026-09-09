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Impacto da crise no STF na campanha política

Por Rádio Jornal Publicado em 09/09/2026 às 9:51
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quarta-feira (9), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o cientista político, Ernani Carvalho, sobre impacto da crise no STF na campanha política. O cientista político e diretor de Inteligência da Quaest, Guilherme Russo, repercute a nova rodada de pesquisa da Quaest. O programa também conta com o correspondente em Portugal, Antonio Martins.

 

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