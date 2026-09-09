Casa própria: o sonho ainda cabe no bolso?
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Debate da Super Manhã:Ter a casa própria continua sendo um dos maiores sonhos dos brasileiros. Mas, diante do aumento do custo de vida e do aluguel que pesa no orçamento, outros fatores, como os preços dos imóveis, a necessidade de dar entrada e as longas parcelas do financiamento, fazem com que esse sonho pareça cada vez mais distante para muitas famílias.
No debate desta quarta-feira (9), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o financiamento imobiliário e o valor das parcelas, os custos que vão além da prestação, os programas habitacionais e os incentivos governamentais para a compra da casa própria.
Participam o superintendente de Rede da Caixa Econômica Federal (CEF) em Pernambuco, Marcelo Maia; o advogado patrimonial e especialista em Mercado Imobiliário, Amadeu Mendonça; e a consultora do Mercado Imobiliário e CEO da imobiliária Sol Imóveis, Sol Pires.