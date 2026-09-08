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Podcast | Notícia

Saúde sexual em pauta

Por Rádio Jornal Publicado em 08/09/2026 às 7:41
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Consultório do Rádio Livre: Em alusão ao Dia Mundial da Saúde Sexual, esta edição do programa aborda os cuidados que a população deve ter com infecções sexualmente transmissíveis. A apresentadora Anne Barretto, ao lado de especialista, aponta como prevenir e tratar esses problemas.

O médico infectologista com mestrado em medicina tropical, dr. Demétrius Montenegro, detalha os sintomas de algumas doenças sexualmente transmissíveis. A sífilis, por exemplo, é caracterizada pelo cancro duro.

Já o médico urologista, com especialidade pela Sociedade Brasileira De Urologia, dr. Rodrigo Brasileiro, explica sobre o cancro mole. Essa é uma outra infecção sexualmente transmissível que pode ser tratada.

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