Retomada das atividades físicas após problema de saúde
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Consultório do Rádio Livre: Voltar a praticar exercícios físicos depois de algum problema pode ser um desafio. Isso porque pode surgir o questionamento “será que é seguro?”. Anne Barretto, apresentadora do Consultório, fala sobre essa problemática junto de especialistas.
De acordo com a médica cardiologista, com especialidade em insuficiência cardíaca e transplante, dra. Maria de Fátima Oliveira, o exercício é um aliado para pessoas que têm problemas cardíacos. Ela destaca também que quem teve um problema mais grave deve esperar ao menos duas semanas para recomeçar atividades - e de forma mais tranquila.
O profissional de educação física, com pós-graduação em alta performance, Elthon Alves, explica que uma pessoa que teve problema cardíaco, pode recorrer (a depender do caso) de treinos de força e aeróbio. No entanto, é preciso cautela com esportes corpo a corpo, como jiu-jitsu.