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O universo das feiras de economia criativa

Por JC Publicado em 05/09/2026 às 13:54
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Debate da Super Manhã: As feiras de rua ganharam novos formatos e passaram a ocupar um espaço cada vez mais importante na economia criativa do Grande Recife. O que antes era visto apenas como um local para compra e venda de produtos hoje reúne gastronomia, artesanato, moda, música, arte, cultura e pequenos negócios, além de se transformar em ponto de encontro, lazer e circulação de turistas e moradores.

No debate desta sexta-feira (4), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os convidados sobre o boom das feiras de empreendedorismo cultural, os impactos no turismo e na economia local e as transformações no novo modelo de feiras de economia criativa no Grande Recife.

Participam o criador e coordenador da Feira Du'Chef, Guiguinho Silva; a fundadora da Feira Ame Movimento Cultural de Pernambuco, Sandra Arlinda; e o criador do Acarajé da Conquista, João Paulo Lira Silva.

 

 

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