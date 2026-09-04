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Podcast | Notícia

Livro conta uma troca de cartas entre dois amigos

Enquanto preparo um café, escrevo uma mensagem, mas que poderia ser uma carta para o jornalista Fábio Lucas, falando do mundo dos cafés especiais

Por Romoaldo de Souza Publicado em 04/09/2026 às 19:24 | Atualizado em 04/09/2026 às 19:25
Encontro dos colunistas do JC em Bras&iacute;lia: F&aacute;bio Lucas recebe Romoaldo de Souza, no lan&ccedil;amento do livro &quot;Encontro Escrito &agrave; m&atilde;o - Cartas sobre Cartas&quot;, que escreveu junto com Bruna Maciel Borges
Encontro dos colunistas do JC em Brasília: Fábio Lucas recebe Romoaldo de Souza, no lançamento do livro "Encontro Escrito à mão - Cartas sobre Cartas", que escreveu junto com Bruna Maciel Borges - Arquivo Pessoal

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Café & Conversa: depois de ler Encontro Escrito à Mão - Cartas sobre Cartas, dos amigos Bruna Maciel e Fábio Lucas, fiquei me perguntando quantas cartas eu poderia ter escrito, ido aos Correios, enfrentado filas, selado, endereçado e ficado aguardando o retorno das respostas.

Fábio e Bruna trocam e compartilham confidências. “Lembrei do meu aniversário de dez anos. Tia Beth ligou para dar os parabéns e disse, brincando: ‘Este é o último aniversário que você consegue mostrar com as mãos’”, conta a escritora.

O jornalista se recorda do tempo em que "as cartas enviadas e recebidas poderiam facilmente ultrapassar a contagem dos nossos dedos". E você? Quantas? Essas cartas você escreve no computador ou à mão?

O Café & Conversa, o primeiro podcast de cafés especiais do Brasil, entrevistou o jornalista e colunista do Jornal do Commercio, Fábio Lucas, que topou o desafio de recomeçar “praticamente do zero” a tomar café.

Agora, ficamos esperando que algum produtor de Taquaritinga do Norte (PE), a capital pernambucana do café, se antecipe e ofereça café em grãos para o jornalista.

Confira a entrevista!

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