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Economia e Negócios: Fim da taxa das blusinhas e a ameaça para o Varejo

Aprovação da isenção para compras reflete inversão de prioridades fiscais às vésperas das eleições, o que sacrifica a previsibilidade econômica

Por Da Rádio Jornal Publicado em 04/09/2026 às 10:32
Ecio costa
Ecio costa - JC

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O Congresso Nacional aprovou o fim da taxação sobre compras internacionais de até 50 dólares, uma medida popularmente apelidada de "taxa das blusinhas". A decisão, que representa uma vitória política imediata para o governo do presidente Lula, expõe uma política econômica pautada primordialmente pelo calendário eleitoral, em detrimento da racionalidade produtiva ou fiscal do país.

O Recuo Estratégico: Da Urgência Fiscal ao Apelo Eleitoral

Há pouco tempo, o próprio governo federal defendia ativamente a instituição de uma alíquota de 20% sobre essas importações. Na ocasião, a justificativa oficial era a urgência de nivelar o jogo de concorrência entre as gigantes do comércio eletrônico asiático e o varejo nacional, além de reforçar o caixa da União.
No entanto, às vésperas do período eleitoral, a orientação política inverteu-se completamente. Embora a revogação da tarifa traga um alívio simpático ao bolso do eleitor no curtíssimo prazo, analistas alertam que a manobra aprofunda os danos estruturais causados pelo histórico "custo Brasil".

Insegurança Jurídica Sufoca a Indústria e o Varejo Nacional

Para o setor produtivo brasileiro, mudanças abruptas e sem planejamento são devastadoras. A indústria e o comércio domésticos já competem sob o peso de uma carga tributária asfixiante, taxas de juros restritivas e encargos trabalhistas onerosos.
Quando as regras do jogo tributário mudam repentinamente ao sabor dos ventos políticos, a insegurança jurídica resultante afugenta investimentos de longo prazo. Sem estabilidade, torna-se inviável para o empresário nacional planejar:

- Novas contratações formais;
- Investimentos em inovação tecnológica;
- Expansão ou manutenção de estoques.

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Essa paralisia ocorre porque a concorrência direta no exterior passa a contar com tributação zerada de forma repentina, seja por decreto ou por votações relâmpago.

O Custo Invisível: Desemprego e Novos Impostos no Horizonte

Embora o consumidor sinta a ilusão de que está se beneficiando de uma importação marginalmente mais barata, o impacto socioeconômico de médio e longo prazo tende a ser severo. O risco real de fechamento de postos de trabalho formais no varejo físico e doméstico anula qualquer ganho imediato na compra de importados.

Além disso, a renúncia fiscal de bilhões de reais em receitas agrava o cenário de um país que já opera em déficit. Como essa conta precisa ser fechada, o montante inevitavelmente retornará ao bolso do próprio cidadão na forma de aumento de outros impostos.


O desenvolvimento sustentável do Brasil exige planejamento de Estado sólido e previsibilidade regulatória, e não espasmos eleitoreiros que sacrificam a já fragilizada geração de empregos do país.


Texto gerado com auxílio de Inteligência Artificial

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