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Afastamento do trabalho devido à saúde mental

Por Da Rádio Jornal Publicado em 04/09/2026 às 10:36
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Consultório do Rádio Livre: Diversos trabalhadores do Brasil são afastados todos os anos devido a problemas mentais. Entre os mais afetados estão os motoristas de ônibus. Mas ficam as perguntas: por que isso acontece? Qual é o impacto dos problemas emocionais na vida de um trabalhador?

Segundo a psicóloga clínica, com especialidade em neuropsicologia cognitiva e habilidades sociais, Dra. Adriana Moraes, motoristas de ônibus ficam com o sistema de alarme ligado por muito tempo. Isso sobrecarrega o corpo e dá origem a problemas mentais.

A médica residente de psiquiatria, Dra. Mikaella Jorge, destaca que esses problemas mentais causados pelo estresse e pressão podem ser tratados por remédios. Para a doutora, a imprevisibilidade (sem horários para comer, pouco sono e stress) é um mal para o ser humano.

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