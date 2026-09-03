fechar
Podcast | Notícia

Suplementos vitamínicos são necessários?

Por Rádio Jornal Publicado em 03/09/2026 às 7:54
Consult&oacute;rio do R&aacute;dio Livre
Consultório do Rádio Livre - Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Consultório do Rádio Livre: Nos últimos anos, suplementos vitamínicos têm ganhado espaço na mídia. O Brasil, por exemplo, é um dos países que mais consomem esses suplementos. No entanto, eles são necessários? Anne Barreto, jornalista e apresentadora do programa, aborda a temática junto a especialistas.

Segundo o médico endocrinologista especialista em clínica médica, Dr. Leo Martins, houve sim um grande “boom” na procura por suplementos nutricionais, mas destaca que nem todo suplemento faz bem.

Para o nutricionista esportivo com atuação focada em emagrecimento, metabolismo e composição, Dr. Luiz Raposo, explica que antes de passar um suplemento, é necessário entender a rotina, alimentação e hábitos de vida de uma pessoa.

 

 

Leia também

A importância da prática esportiva para a educação
CONSULTÓRIO

A importância da prática esportiva para a educação
Esclerose Múltipla: diagnóstico e sintomas
CONSULTÓRIO

Esclerose Múltipla: diagnóstico e sintomas

Compartilhe

Tags

Imagem de Rádio Jornal

Rádio Jornal

redacao@radiojornal.com.br