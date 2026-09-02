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Mensagens de Vorcaro e Moraes

Por Rádio Jornal Publicado em 02/09/2026 às 10:57
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta quarta-feira (2), Igor Maciel e a bancada do programa conversam sobre o caso envolvendo Moraes e Vorcaro. O programa conta com o advogado, escritor e imortal da Academia Brasileira de Letras, José Paulo Cavalcanti Filho. Também participa o ex-presidente da OAB Pernambuco (2022-2024), Fernando Ribeiro Lins. E a análise política do caso com o cientista político, Adriano Oliveira.

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