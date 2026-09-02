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Podcast | Notícia

A importância da prática esportiva para a educação

Por Rádio Jornal Publicado em 02/09/2026 às 7:27
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Consultório do Rádio Livre: Esporte e educação estão no foco desta edição do programa. Afinal, como o esporte educa?

De acordo com a profissional de educação física, mestre e doutoranda em educação física, Isabela Santos, o esporte ajuda no entendimento da criança em lidar com a vitória e a derrota. Isso pode torná-las pessoas mais preparadas para a vida adulta.

Segundo a pedagoga e doutora em psicologia cognitiva, Alena Nobre, o esporte ajuda as crianças a trabalharem o emocional. Crianças mais tímidas passam a trabalhar em grupo, e aquelas mais competitivas aprendem também a perder.

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