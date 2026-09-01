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"Um país que pretende exercer a sua soberania não pode abrir mão do planejamento como princípio de governo", afirma candidato ao Senado por PE, Paulo Rubem (REDE)

Por Rádio Jornal Publicado em 01/09/2026 às 10:19
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Passando a Limpo: No Passando a Limpo desta terça-feira (1), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o diretor executivo da empresa de análise de dados, Bites, Manoel Fernandes. O programa também conta com o candidato ao Senado por Pernambuco, Paulo Rubem (REDE).

 

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