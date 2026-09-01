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Esclerose Múltipla: diagnóstico e sintomas

Por Rádio Jornal Publicado em 01/09/2026 às 7:58
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Consultório do Rádio Livre: Em alusão ao Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, o programa discute essa doença neurológica, crônica e autoimune. A apresentadora Anne Barretto, junto de especialistas, detalha a temática.

A médica neurologista, com mestrado em neuropsiquiatria e ciências do comportamento, Dra. Maria Eduarda Cardoso, explica que o problema é causado por células do corpo humano, que atacam outras do cérebro e causam sintomas como: dificuldade na visão, problemas para caminhar, alteração urinária e uma fala mais embolada.

Já o médico neurologista, com mestrado em biologia aplicada à saúde, Dr. Kleiton Borges, detalha que a identificação da doença está associada a um conjunto de exames, que vai do físico à ressonância. Segundo o doutor, a bateria de exames é necessária devido a outros problemas que imitam a esclerose múltipla.

 

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