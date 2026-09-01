Cadê o dinheiro? O que fazer quando o salário termina antes do mês'
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Debate da Super Manhã: No ‘Debate da Super Manhã’ desta terça-feira (1º), apresentado pela comunicadora Natalia Ribeiro @nataliaribeiroradio, o assunto foi 'Cadê o dinheiro? O que fazer quando o salário termina antes do mês'.
A bancada contou com a presença da economista e presidente da Associação de Projetos de Extensão e Cursos (APEC), Antônia Lessa @projetos.pec ; o especialista em Educação Financeira da Serasa, Rodrigo Costa @serasa; e a economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PE), Osangela Sena @dieese_online
O debate está disponível no canal do youtube.com/@JCPlayOficial e na página radiojornal.com.br/podcasts/debate-da-super-manha/
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